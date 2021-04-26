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Президент Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония
photo: Georgian Distributors Business Association / FB

Чкония: грузинские рестораны сильно задолжали дистрибьюторским компаниям

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Темы:
Экономика Грузии (1821)
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По словам президента бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ивы Чкония, с начала пандемии по сегодняшний день гостиничный и ресторанный сектор Грузии задолжал дистрибьюторским компаниям 30 миллионов лари

Радио
Чкония: грузинские рестораны сильно задолжали дистрибьюторским компаниям

Власти поэтапно сняли большую часть ограничений, и больше месяца назад торговые центры, бары, рестораны и гостиницы возобновили работу, однако говорить об улучшении ситуации не приходится.

Знак, запрещающий курение в общественных местах
© Sputnik / Natia Kvartskhava
С ресторанов в Грузии сняли еще одно ограничение

"Сейчас экономика еще не полностью открыта. Для ресторанов очень плохо, что они могут работать лишь до 7 часов вечера и не могут работать по выходным. А расходы у них большие. Поэтому говорить об улучшении ситуации не приходится. У них примерно до 30 миллионов лари задолженность перед дистрибьюционными компаниями, с которыми работают", - заявил Чкония Sputnik Грузия.

Экономика Грузии продолжает переживать тяжелые последствия пандемии коронавируса, который затронул абсолютно все сферы. Темпы падения экономики ускорились в ходе второй волны COVID-19, что привело к снижению ВВП в 2020 году на 6,2%. На данный момент в стране сохраняется тяжелая экономическая ситуация, бизнес переживает стагнацию, растет безработица. Ситуацию усугубляют действующие ограничения, политический кризис и обесценивание национальной валюты – лари.

"Никакого прогресса пока нет и не будет, пока не откроется страна, пока не начнется массовая вакцинация и не начнут приезжать туристы. Хочу подчеркнуть, что, насколько я вижу, политическая ситуация в стране настолько сложная, что некому сейчас смотреть на экономику", - отметил Чкония.

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Темы:
Экономика Грузии (1821)
Теги:
Долг, Экономика, Грузия

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