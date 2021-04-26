Политолог: "Грузинская мечта" выдвинет в мэры послушного кандидата

Радио Политолог: "Грузинская мечта" выдвинет в мэры послушного кандидата

На данный момент пост мэра Тбилиси занимает Каха Каладзе. Ранее грузинские СМИ писали, что действующий градоначальник планирует покинуть правящую партию и уйти из политики. Тут же уточнялось, что Каладзе хочет вернуться в Милан, где когда-то построил успешную карьеру футболиста.

"Мэр - выборная должность. Невозможно мэра снять с должности. Поэтому если сам Каладзе не будет баллотироваться, правящая партия постарается подобрать в качестве кандидата человека, который, на их взгляд, никогда не пойдет против своей команды, не будет вести свою политическую игру. И если ему скажут покинуть пост, он так и сделает. И, возможно, Талаквадзе для них послушная фигура", - сказал Мамрадзе Sputnik Грузия.

Очередные выборы в органы местной власти пройдут осенью 2021 года. Талаквадзе покинул пост председателя парламента в 24 апреля.

Информацию о том, что вместо Каладзе в кандидаты мэра правящая партия может выдвинуть Талаквадзе, пока не подтверждают в "Грузинской мечте".

Согласно последнему исследованию общественного мнения Международного республиканского института США (IRI), Талаквадзе занял девятое место в списке самых популярных людей Грузии. В то время как Каладзе разместился на третьей строчке рейтинга после Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II и экс-главы правительства страны Георгия Гахария.

Так Каладзе симпатизирует 54% жителей страны, а Талаквадзе – лишь 33%.

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