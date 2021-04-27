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Нино Чхобадзе - бывший министр охраны окружающей среды, председатель организации Зеленые Грузии - друзья Земли
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Чхобадзе: район, где строится Намахвани ГЭС, высокосейсмичен

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (55)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210427/251585283/Chkhobadze-rayon-gde-stroitsya-Namakhvani-GES-vysokoseysmichen.html

Экс-министр по охране окружающей среды Нино Чхобадзе считает, что строительство каскада Намахвани ГЭС окажет негативное воздействие на окружающую среду

Радио
Чхобадзе: район, где строится Намахвани ГЭС, высокосейсмичен

Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

"Будет это двухступенчатая или трехступенчатая гидроэлектростанция, не имеет значения, потому что воздействие на окружающую среду, которое произойдет в результате ее строительства, будет серьезным. Насколько серьезным – это надо бы оценить. Полноценной оценки воздействия на окружающую среду, которая должная была определить, насколько будет изменена окружающая среда и каково будет воздействие этого гидротехнического сооружения, не сделано. Не учтено много факторов, в первую очередь, риски. Дело в том, что этот район характерен высокой сейсмичностью, 7-8 магнитуд, как утверждают наши ученые", - рассказала Чхобадзе в интервью Sputnik Грузия.

Проект Намахвани ГЭС состоит из двух станций: Нижней и Верхней Намахвани, на 333 и 100 МВт соответственно. В двух муниципалитетах Рионского ущелья появятся крупные плотины и водохранилища. Строить Намахвани ГЭС будет турецкая компания, затем она же возьмет на себя управление электростанцией.

Власти Грузии уже приостановили строительство ключевых объектов до тех пор, пока на все волнующие вопросы экологов и жителей ущелья Риони не будут даны ответы.

Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (55)
Теги:
Нино Чхобадзе

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