Чхобадзе: район, где строится Намахвани ГЭС, высокосейсмичен

Радио Чхобадзе: район, где строится Намахвани ГЭС, высокосейсмичен

Уже полгода в Грузии не утихают страсти вокруг строительства Намахвани ГЭС. Несмотря на ценность проекта для энергетической независимости страны, движение противников строительства ГЭС набирает обороты. Они видят возможную угрозу всему региону Имерети в случае прорыва будущей плотины. Также им не нравится присутствие в Грузии турецкой компании и, что самое главное, – передача ей большой территории в собственность сроком на 99 лет.

"Будет это двухступенчатая или трехступенчатая гидроэлектростанция, не имеет значения, потому что воздействие на окружающую среду, которое произойдет в результате ее строительства, будет серьезным. Насколько серьезным – это надо бы оценить. Полноценной оценки воздействия на окружающую среду, которая должная была определить, насколько будет изменена окружающая среда и каково будет воздействие этого гидротехнического сооружения, не сделано. Не учтено много факторов, в первую очередь, риски. Дело в том, что этот район характерен высокой сейсмичностью, 7-8 магнитуд, как утверждают наши ученые", - рассказала Чхобадзе в интервью Sputnik Грузия.

Проект Намахвани ГЭС состоит из двух станций: Нижней и Верхней Намахвани, на 333 и 100 МВт соответственно. В двух муниципалитетах Рионского ущелья появятся крупные плотины и водохранилища. Строить Намахвани ГЭС будет турецкая компания, затем она же возьмет на себя управление электростанцией.

Власти Грузии уже приостановили строительство ключевых объектов до тех пор, пока на все волнующие вопросы экологов и жителей ущелья Риони не будут даны ответы.