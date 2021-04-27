Маисая рассказал, в чем лукавит лидер "Нацдвижения", выступая против амнистии

Политолог Вахтанг Маисая считает, что парламент Грузии все же утвердит законопроект об амнистии, который затронет всех, против кого было возбуждено уголовное дело в связи с акциями протеста 20 июня 2019 года возле парламента Грузии

Радио Маисая рассказал, в чем лукавит лидер "Нацдвижения", выступая против амнистии

Амнистия фигурантов дел, в том числе и лидера ЕНД Нику Мелия, последовавших за протестами 19-21 июня 2019 года, известных также как "ночь Гаврилова", – один из пунктов соглашения, подписанного сторонами при посредничестве ЕС.

"Думаю, закон об амнистии будет принят. На этом настаивает правящая партия "Грузинская мечта", и те оппозиционеры, которые вошли в парламент, тоже придерживаются этого мнения… Мелия немного лукавит. Если он будет амнистирован по этой линии, получается, что дело против него и всех фигурантов будет закрыто, а этого он не хочет, потому что тогда дальше он не сможет использовать этот вопрос как инструмент политической борьбы", – заявил Маисая в беседе со Sputnik Грузия.

Вопрос освобождения так называемых "политзаключенных" стал одним из главных пунктов компромиссного соглашения между властями и оппозицией, которая около полугода бойкотировала работу парламента.

В документе, который правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиция подписали 19 апреля, отмечено, что в течение одной недели после подписания соглашения представленная в парламенте партия должна инициировать закон об амнистии, который коснется всех лиц, обвиняемых по протестам 19-20 июня 2019 года.

Совладелец грузинской оппозиционной телекомпании "Мтавари" Георгий Руруа освобожден 27 апреля актом помилования президента, а действующий председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия будет освобожден на основании закона об амнистии, который должен быть принят в ближайшую неделю.

Сам Мелия призвал правящую партию отозвать закон об амнистии, а оппозицию не принимать участие в его обсуждении. По его мнению, "Грузинская мечта" распространит эту амнистию на всё и вся, даже если оппозиция не проголосует за этот документ, она все равно будет дискредитирована этим процессом.

Мелия был арестован 23 февраля этого года после того, как отказался повторно выплачивать залог. Ему предъявлено обвинение в организации и участии в массовом насилии и попытке штурма парламента. По запросу прокуратуры с него была снята депутатская неприкосновенность. На сегодняшний день Мелия остается депутатом парламента Грузии.

Несмотря на гарантии освобождения, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" отказывается подписывать документ и входить в парламент до тех пор, пока не увидит своего лидера на свободе.