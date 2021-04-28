Врач-терапевт рассказала о возможных осложнениях после выздоровления от COVID-19

Радио Врач-терапевт рассказала о возможных осложнениях после выздоровления от COVID-19

"У некоторых инфекция протекает бессимптомно, но через 1,5-2 месяца, возможно, что-то проявится. Например, сильная общая слабость, одышка, нехватка воздуха, кашель, потеря обоняния и вкуса, температура, боль в мышцах и суставах, головокружение, потеря равновесия, также бессонница, нервное возбуждение, помутнение сознания. У некоторых все те симптомы, которые появились во время болезни, продолжаются в течение долгого времени и после нее. Например, если человек потерял обоняние и вкус, то это может продлиться 1-2 месяца. Часто встречается учащенное сердцебиение, особенно среди тех, кто перенес пневмонию. А если параллельно была и бактериальная пневмония, остается низкий уровень кислорода в крови", – рассказала Булеишвили в интервью Sputnik Грузия.

По ее словам, есть предположение, что больший риск получить постковидный симптом имеют те, у кого в течение первой недели было более пяти симптомов болезни, а также женщины и пожилые.

"Постковидным синдромом могут страдать и те, у кого болезнь протекала легко. И симптомы могут быть самыми разными. Перечислить все невозможно, но есть самые распространенные симптомы, которые мучают пациентов даже после того, как ПЦР-тест больше не положительный и инфекции в организме больше нет. Это снижение обоняния и вкуса, а также боль мышц и костей. Однако могут возникнуть и такие проблемы, как выпадение волос, шум в ушах, проблемы с ЖКТ", – добавила врач.