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Иосиф Арчвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист: приватизация поможет пополнить бюджет Грузии

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Темы:
Экономика Грузии (1835)
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Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе прокомментировал программу правительства "100 инвестиционных предложений для бизнеса", в рамках которой государство избавляется от имущества

Радио
Экономист: приватизация поможет пополнить бюджет Грузии

"Задача нынешних властей – найти способ для пополнения госказны ввиду возрастания доли расходов из-за коронавируса и создание так называемых ножниц расходов-доходов из-за локдауна, экономического кризиса и других негативных факторов. С другой стороны, есть необходимость резкого роста госрасходов на социальные медицинские нужды. Одной из форм пополнения государственного бюджета является как раз приватизация", – сказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Чтобы поощрить инвестиции в экономику Грузии и продуктивно использовать государственные ресурсы, власти расширили программу "100 инвестиционных предложений для бизнеса", предложив предпринимателям объекты с общей начальной стоимостью в 400 миллионов лари (116,3 миллиона долларов). В ходе электронных аукционов, объявленных в марте, удалось продать гособъекты на сумму более 60 миллионов лари (17,5 миллиона долларов).

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Правительство Грузии выставит на аукцион еще до 150 гособъектов

По мнению властей, ускоренная приватизация – это ресурс доходов бюджета, и именно они используются, в том числе, в масштабных программах. В условиях, когда бюджет перегружен разными социальными обязательствами из-за пандемии, частный сектор должен сыграть роль локомотива экономического возрождения и развития.

Проект "100 инвестиционных предложений для бизнеса" действует в стране с ноября 2019 года. Он предусматривает одновременное проведение ста параллельных аукционов и приватизацию государственной собственности по упрощенной процедуре.

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Темы:
Экономика Грузии (1835)

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