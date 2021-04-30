Кордзахия: граждане Грузии могут потерять свои пенсионные накопления

Радио Кордзахия: граждане Грузии могут потерять свои пенсионные накопления

"К сожалению, мои предсказания насчет того, что пенсионная реформа в будущем точно не будет оправдана, подтверждаются. Об этом можно порассуждать лет через 5-10, но по тем данным, которые мы видим, деньги, которые скопились в бюджете пенсионного фонда, некуда вкладывать, так как во время кризиса риск их вложения серьезный. Сама концепция реформы была ошибкой. Во время кризиса, если не будет хватать средств на социальные субсидии, государство будет вынуждено брать деньги из этого фонда, и, возможно, не сможет их вернуть. Есть большой риск, что эти деньги будут потеряны для граждан", – заявил Кордзахия в беседе со Sputnik Грузия.

Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Число граждан Грузии, включенных в накопительную пенсионную систему, по последним данным, составляет 1,2 миллиона человек.

Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари (примерно 7 тысяч долларов) на пенсионный счет гражданина будет перечисляться по 6% от суммы его зарплаты: 2% он будет платить сам, 2% – его работодатель и еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 тысяч до 60 тысяч лари (17,5 тысячи долларов) государство будет перечислять лишь 1%.

До момента возвращения государство будет инвестировать эти деньги в различные проекты под контролем Национального банка. Осуществляет этот процесс Инвестиционная служба при пенсионном агентстве.