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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo : courtesy of Nika Shengelia

Шенгелия: майские выходные негативно скажутся на экономике Грузии

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По словам вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, в этом году ожидается рост экономики Грузии не более чем на 2%

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Шенгелия: майские выходные негативно скажутся на экономике Грузии

"Майские выходные негативно отразятся на ВВП, данные об этом мы увидим в июне. Любые каникулы, которые запрещают людям работать или какие-либо ограничения на экономическую деятельность, негативно отражаются на ВВП. По моим прогнозам, рост экономики в 2021 году будет до 2%. Сам Нацбанк ожидает 4%, а МВФ – 3,5%. Это позитивные ожидания, с которыми я не согласен. Если локдаун еще раз произойдет летом, тогда не будет роста и на 2%", – сказал Шенгелия в интервью Sputnik Грузия.

Правительство Грузии прогнозирует рост экономики в 2021 году 4,3% по сравнению с предыдущим годом. По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", в феврале 2021 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, ВВП снизился на 5,1%.

Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики
© Sputnik / STRINGER
Дома юстиции в Грузии не уходят на майские каникулы

Грузия в первой половине мая будет утопать в выходных – каникулы в связи с непростой ситуацией с пандемией коронавируса с 4 по 11 мая объявлены правительством по всей стране.

Таким образом выходные в Грузии начнутся 30 апреля и продлятся до 13 мая. С 30 апреля по 3 мая – в Грузии будут официальные пасхальные выходные, а 12 мая – выходной по случаю дня Андрея Первозванного.

Кроме того, с 3 по 12 мая останавливается работа городского транспорта. Совет порекомендовал всем компаниям перевести работников на дистанционную работу.

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