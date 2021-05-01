Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где – фейк

Третья волна коронавируса накрывает мир: но что в слухах о ней – правда, а что – вымысел? Откуда появились сообщения, что "в вакцинах от коронавируса есть тяжелые металлы и их видно в человеке с помощью тепловизора"?

Действительно ли есть исследование о неэффективности масок? И как в СМИ попадает искаженная информация о смертности после вакцин?

Радио Третья волна, новый карантин, штаммы и вакцины: где правда, а где - фейк

Почему россияне не спешат вакцинироваться, чего боятся и ждут – об этом рассказал международный обозреватель Бизнес ФМ и блогер Андрей Ромашков.

1:59 Почему эксперты говорят, что третья волна коронавируса совсем близко и России ее не избежать.

6:20 Фейковое "Стэнфордское" исследование о бесполезности масок. Слух о том, что на майские праздники запретят продажу алкоголя. Что такое коэффициент распространения коронавируса и о чем говорит его рост.

10:51 Что происходит в Европе и других странах. Третья волна коронавируса будет страшнее предыдущих?

14:23 Миллион москвичей привили, при этом Россия далеко не лидер по темпам вакцинации. Почему россияне не торопятся вакцинироваться и чего боятся.

20:57 "Спутник – сырая вакцина, я жду, когда появится версия от центра им. Чумакова": почему подобное мнение так популярно. Слухи о неэффективности новых вакцин.

27:05 Фейк от онлайн-издания EUobserver, которое опубликовало "секретную" информацию о четырех смертях после вакцинации "Спутником V".

32:25 "Вакцины содержат опасные тяжелые металлы!": слухи в мессенджерах. Фейк о первой смерти российского бизнесмена, который получил вакцину АстраЗенека.

36:16 Почему европейцы бояться вакцину АстраЗенека, но "Спутником" все еще не пользуются. Чем вообще прививаются в Европе и будут ли закупать российскую вакцину.

41:30 Чего ждать от третьей волны коронавируса и к чему готовиться.

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