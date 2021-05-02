Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?

Любви тоже нужно учиться. Как вам такое? С детства нас учат математике, литературе, истории... но никогда - "как любить другого человека". Для построения здоровых отношений есть правила, которые тоже требуют изучения и запоминания. Что это за правила?

Как отличить любовь от влюбленности и почему отношения - это больше про "правильно договориться"?

Радио Почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений?

О том, почему партнер с низкой самооценкой – смерть для отношений, как это работает и что с этим делать, говорим с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.

1:05 Что такое "низкая самооценка"?

3:05 Отношения типа "жертва-агрессор-спасатель"

5:35 Ревность и самооценка

6:25 Вначале позаботься о себе, потом о партнере, а затем о детях

13:35 Что сделать, чтобы вырваться из этого треугольника?

20:20 3 вопроса себе для диагностики низкой самооценки

Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.

Слушайте подкасты РИА Новости.