"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции

И почему многие люди с лишним весом – это те, кто постоянно пытаются "всех спасти" и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес.
Зачем учиться "проживать" свои эмоции и как это делать? И какие упражнения можно делать, чтобы лучше понимать свое тело? Объясняет психолог, специалист по работе с пищевым поведением, автор книги "Психосоматика лишнего веса. Дело не в еде" Наталья Щербинина.
02:05 Что такое "психосоматика лишнего веса" (и существует ли она)
04:00 Лишний вес как "вторичная выгода"
08:14 Какие психологические факторы идут из детства
09:35 Какие обстоятельства во взрослой жизни могут стать триггером для набора веса
11:15 Должна ли еда быть удовольствием (и может ли быть единственным источником радости)
16:05 Может ли лишний вес быть формой защиты
17:40 Почему человек, влюбляясь, теряет вес
22:15 Дневник эмоций: зачем их отслеживать
23:32 Как договариваться с собой, если прямо сейчас хочется съесть торт
29:00 Упражнения для того, чтобы научиться лучше понимать свое тело
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