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Правда тела
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"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции

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Может ли лишний вес быть для нас формой защиты ("наращиваем броню")? Почему влюбляясь – человек худеет? Что сказать себе, когда хочется съесть кусок торта, чтобы "отпустило" после сложного дня?

И почему многие люди с лишним весом – это те, кто постоянно пытаются "всех спасти" и всем помочь? Обсуждаем, как наши эмоции влияют на вес.

Радио
"Правда тела". Психосоматика лишнего веса: причем здесь эмоции

Зачем учиться "проживать" свои эмоции и как это делать? И какие упражнения можно делать, чтобы лучше понимать свое тело? Объясняет психолог, специалист по работе с пищевым поведением, автор книги "Психосоматика лишнего веса. Дело не в еде" Наталья Щербинина.

02:05 Что такое "психосоматика лишнего веса" (и существует ли она)

04:00 Лишний вес как "вторичная выгода"

08:14 Какие психологические факторы идут из детства

09:35 Какие обстоятельства во взрослой жизни могут стать триггером для набора веса

11:15 Должна ли еда быть удовольствием (и может ли быть единственным источником радости)

16:05 Может ли лишний вес быть формой защиты

17:40 Почему человек, влюбляясь, теряет вес

22:15 Дневник эмоций: зачем их отслеживать

23:32 Как договариваться с собой, если прямо сейчас хочется съесть торт

29:00 Упражнения для того, чтобы научиться лучше понимать свое тело

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