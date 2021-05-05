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Мы все умрем. Но это не точно
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Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210505/251622249/Neftyanaya-igla-spravitsya-li-Rossiya-s-perekhodom-mira-na-zelenuyu-energiyu.html

Россию часто называют "petrostate", то есть государством, которое существует за счет продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда или структура экспорта России более разнообразна?

Сможет ли наша экономика быстро и безболезненно перестроиться, если мир завершит переход на альтернативные источники электроэнергии?

Радио
Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?

Разобраться в теме помог Максим Вилисов – кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO.

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