Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?

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Россию часто называют "petrostate", то есть государством, которое существует за счет продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда или структура экспорта России более разнообразна?
Сможет ли наша экономика быстро и безболезненно перестроиться, если мир завершит переход на альтернативные источники электроэнергии?
Разобраться в теме помог Максим Вилисов – кандидат политических наук, генеральный директор исследовательской ассоциации CENTERO.
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