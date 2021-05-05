Нефтяная игла: справится ли Россия с переходом мира на "зеленую" энергию?

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Россию часто называют "petrostate", то есть государством, которое существует за счет продажи топлива: нефти, газа, угля. Это правда или структура экспорта России более разнообразна?