"Страхи/Ошибки". Секс и смерть: табуированные темы

Почему в сознательном возрасте нам до сих пор сложно об этом всем говорить, зачем менять эти шаблоны поведения и как правильно это сделать?
О двух самых табуированных темах рассуждают сексолог, педагог-психолог высшей категории, член Российского научного сексологического общества, председатель Координационного Совета Профессиональной Гильдии Психологов Татьяна Селезнева и писатель, психолог, автор курсов по самореализации и отношениям Ирина Маслова-Семенова.
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