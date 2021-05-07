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Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210507/251622365/Sovremennyy-etiket-Gde-gran-mezhdu-vezhlivostyu-i-diskriminatsiey.html

Как проявить вежливость и не нарушить границы? Может ли девушка пригласить молодого человека на свидание или на бизнес-ланч (и кто тогда платит)? Почему рукопожатие с мужчинами воспринимается нормально, а с женщинами — не всегда?

Есть ли определенные правила поведения в "опен спейсе"? Насколько консервативны нормы этикета и меняются ли они?

Радио
Современный этикет. Где грань между вежливостью и дискриминацией

"Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой", - писал Чехов. Как развить в себе чувство такта и уместности, если всех правил этикета не запомнить, рассказывает эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

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Темы:
Подкасты РИА (685)

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