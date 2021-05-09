"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде

Разбираемся, вредны ли на самом деле консерванты и усилители вкуса.
Какой популярный пищевой консервант можно найти в обычной клюкве? И почему консервированная селедка может быть вредной, но вовсе не из-за консерванта? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.
02:30 Почему "органическое" молоко не киснет
05:30 Молоко А1 – вредно, а А2 – нет? Так ли это на самом деле
07:45 Про неразлагающийся бургер из фастфуда
09:07 Самые популярные консерванты и как они работают
19:43 Чем мясо из консервов отличается от свежего
22:08 Горошек в жестяной банке и в стеклянной: одинаково ли они полезны
22:35 Что такое усилители вкуса
23:02 Глутамат натрия и откуда его получают
27:25 Существует ли на самом деле "точка блаженства"
29:40 50% сахара, 50% жира – это идеальное сочетание?
31:12 Как читать этикетку на продукте (и насколько то, что там пишут, контролируется государством).
Слушайте подкасты РИА Новости.