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"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде

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Почему молоко (даже с пометкой "органическое") не скисает, а гамбургеры из фастфуда подозрительно долго хранятся? Опасен ли глутамат натрия, благодаря которому чипсы такие вкусные? Насколько мясо из консервной банки хуже, чем свежее мясо, сваренное в кастрюле?

Разбираемся, вредны ли на самом деле консерванты и усилители вкуса.

Радио
"Правда тела". Почему молоко не киснет? Вся правда о "химии" в еде

Какой популярный пищевой консервант можно найти в обычной клюкве? И почему консервированная селедка может быть вредной, но вовсе не из-за консерванта? Объясняет химик, пищевой технолог, флейворист, популяризатор науки Сергей Белков.

02:30 Почему "органическое" молоко не киснет

05:30 Молоко А1 – вредно, а А2 – нет? Так ли это на самом деле

07:45 Про неразлагающийся бургер из фастфуда

09:07 Самые популярные консерванты и как они работают

19:43 Чем мясо из консервов отличается от свежего

22:08 Горошек в жестяной банке и в стеклянной: одинаково ли они полезны

22:35 Что такое усилители вкуса

23:02 Глутамат натрия и откуда его получают

27:25 Существует ли на самом деле "точка блаженства"

29:40 50% сахара, 50% жира – это идеальное сочетание?

31:12 Как читать этикетку на продукте (и насколько то, что там пишут, контролируется государством).

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