"Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях

Любовь к себе – уже немного избитое и от этого надоевшее выражение, которым нас активно пичкают из "счастливых" инстаграм-аккаунтов. Но что на самом деле означает этот термин? Действительно ли любовь к себе так важна для нашего психологического здоровья?

Как понять, достаточно ли мы себя любим? Чем чревата "нелюбовь" и можно ли исправить ситуацию?

Радио "Страхи/Ошибки". Как любовь к себе сказывается на зарплате и отношениях

Что такое "любовь к себе" и как ей научиться, обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского Городского университета Ларисой Овчаренко и клиническим психологом, когнитивно-поведенческим психотерапевтом, основателем психологического центра Григорием Мисютиным.

1:20 Что такое любовь к себе?

2:50 Что такое НЕлюбовь к себе?

05:45 Мы не любим себя поступками

08:05 Счастливый ребёнок может быть только у счастливой мамы

13:55 В чем проигрывают люди, которые себя не любят?

18:00 Упражнения, чтобы научиться любви к себе

22:45 Ошибки – это не провал, а обратная связь от ситуации

28:00 Может ли быть счастливым, человек, который себя не любит?

Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.

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