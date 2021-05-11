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Арчил Магалашвили геолог, геотехник, академик, лектор Тбилисского государственного университета имени Ильи
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Геолог: Грузии нужные мощные ГЭС

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Темы:
Энергетика Грузии (247)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210511/251700793/Geolog-Gruzii-nuzhnye-moschnye-GES.html

Профессор Государственного университета Ильи Чавчавадзе, член академии инженерных наук Грузии Арчил Магалашвили прокомментировал вопрос энергетической безопасности страны

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Геолог: Грузии нужные мощные ГЭС

"К сожалению, все расчеты показывают, что солнечной или ветряной энергии недостаточно, чтобы нас обеспечить… Поэтому встает вопрос таких источников энергии, как атомная энергия, ГЭС, ТЭС. Среди них больше всех можно рассчитывать на гидростанции. Они наносят меньше экологических проблем. Они мощные. Я не поддерживаю идею, что мы можем обойтись средними и маленькими гидроэлектростанциями. В Грузии должны быть построены хотя бы несколько мощных гидростанций, которые обеспечат растущую потребность страны в электроэнергии", – заявил Магалашвили в беседе со Sputnik Грузия.

Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости: строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Ведь, как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.

Тем не менее, практический каждый проект строительства ГЭС в разных регионах Грузии становится поводом скандалов и протестов у местных жителей и экологов, которые выступают против.

Темы:
Энергетика Грузии (247)

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