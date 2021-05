Мгалоблишвили: Грузия возвращается на международные конкурсы красоты

"В 2020-2021 годах в масштабах всего мира почти все недели моды, конкурсы красоты были перенесены. Некоторые мероприятия прошли в онлайн-режиме. После марта прошлого года мы никуда не выезжали. И вот в марте этого года в Дубае прошла международная неделя моды, на которой выступали дизайнеры 35 стран, модели разных возрастных категорий. На этом мероприятии пригласили и нескольких моделей агентства "Катрин", так что можно сказать, что это было наше первое возвращение на международный подиум", – рассказала Мгалоблишвили в интервью Sputnik Грузия.

С 24 по 30 мая она вместе со своими моделями опять отправляется в Дубай, на два международных фестиваля: Little Miss and Mister Planet и Little Miss and Mister Galaxy. Из Грузии вместе с Мгалоблишвили поедут самые смелые модели, которые не побоялись коронавируса.

Мгалоблишвили получила предложение от организаторов еще одного мероприятия. В Дубае 28-30 мая пройдет Europian Kid Fashion Week и на этом мероприятии Мгалобшвили представит уже новую коллекцию.

Из-за пандемии коронавируса одной из самых уязвимых и пострадавших сфер оказалась мода и фешн-индустрия. С марта прошлого года в мире из-за пандемии были отменены все важные модные события. Сфера моды, как и многие другие отрасли, перешла даже на онлайн-работу, что было сложно даже представить, однако такая модель функционирования оказалась не очень удачной.