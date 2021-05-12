Чхобадзе: строительство Намахвани ГЭС отрицательно скажется на популярном вине "Твиши"

"Ущелью Риони характерен засушливый климат, на него не влияют испарения Черного моря, поэтому эта зона считается засушливым районом. Именно поэтому это место считается уникальным с точки зрения агроразнообразия. Например, нам всем известно натуральное белое полусладкое вино "Твиши", его еще называют "белой Хванчкарой". А все дело в том, что сорт винограда Цоликоури, выращенный в одноименном поселке Твиши на берегу реки Риони, несет в себе уникальные вкусовые качества, в отличие от Цоликоури, выращенного в других микрозонах. Строительство водохранилищ повысит влажность в этой зоне, а изменение микроклимата сильно повлияет на вкусовые качества винограда и на судьбу вина "Твиши" в целом", – рассказала Чхобадзе в интервью Sputnik Грузия.
Поселок Твиши – место, расположенное в крутом скалистом ущелье на берегу реки Риони в регионе Лечхуми. Его населяют более 200 семей, каждая из которых занимается выращиванием сорта винограда Цоликоури. Этот сорт распространен во многих регионах – в Имерети, Кахети, Раче. Но выращенный именно в этой специфической микрозоне виноград обладает уникальными вкусовыми качествами – благодаря засушливому климату он наполняется природной сладостью.
В 20 километрах от Твиши в поселке Намахвани началось строительство крупной одноименной гидроэлектростации. Строить и управлять Намахвани ГЭС в течение 99 лет будет турецкая компания, соответствующий договор уже заключен с правительством Грузии.
Проект включает в себя строительство двух станций: Нижней и Верхней Намахвани. В муниципалитетах Рионского ущелья – Цхалтубо и Цагери появятся крупные плотины и водохранилища, таким образом, что Твиши окажется буквально посередине между ними.