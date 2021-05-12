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Медицинский директор роддома PINEO Заза Синауридзе
photo: Ministry of Health & Social Affairs of Ajara / FB

Синауридзе: для беременных свиной грипп опаснее, чем коронавирус

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (235)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210512/251713141/Sinauridze-dlya-beremennykh-svinoy-gripp-opasnee-chem-koronavirus.html

Известный гинеколог, медицинский директор роддома PINEO Заза Синауридзе рассказал об опасности COVID-19 для беременных женщин во время пандемии COVID-19

Радио
Синауридзе: свиной грипп опасней для беременных, чем коронавирус

Несколько дней назад в Грузии скончалась инфицированная коронавирусом беременная женщина, которая была на 29-30 неделе беременности. На протяжении двух недель она боролась с коронавирусом, но погибла. Ребенка спасти также не удалось.

"Вирус H1N1, так называемый "свиной грипп", более тяжело протекал среди беременных, чем коронавирус. Но у COVID-19 более быстрое распространение. Поэтому хочу предупредить всех беременных, что заражение коронавирусом не является каким-то драматичным явлением, просто следует сразу обратиться к врачам. В нашей клинике все такие случаи завершились положительно", – рассказал Синауридзе в интервью Sputnik Грузия.

Беременная женщина читает книгу
Pixabay / StockSnap
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По его словам, коронавирус не сильно повлиял на число рожениц. Однако, исходя из сложившейся ситуации, женщины предпочитают выбирать одноместные палаты, чтобы не контактировать с другими роженицами, отметил он.

Согласно протоколу клиники, мам отпускают домой спустя 48 часов после рождения ребенка. Врач рекомендует новоиспеченным мамам придерживаться изолированного образа жизни в течение 40 дней, воздержаться от приема гостей и самим не ходить в многолюдные места.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 324 256 случаев заражения. В стране с 15 марта начался процесс вакцинации. По словам эпидемиологов, рекомендации делать прививку против коронавируса беременным пока нет.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (235)

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