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Политолог, лектор Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Сихарулидзе: политика Грузии на Кавказе не очень понятна

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Темы:
Грузино-армянские отношения (217)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210513/251722106/Sikharulidze-politika-Gruzii-na-Kavkaze-ne-ochen-ponyatna.html

Политолог, эксперт по вопросам Кавказа Арчил Сихарулидзе прокомментировал визит премьер-министра и главы МИД Грузии в Армению

Радио
Сихарулидзе: политика Грузии на Кавказе непонятна

"Мы скоро узнаем, имел ли визит какое-то значение или это была символическая встреча. Как-никак война была в Карабахе, и Грузия должна что-то сделать, чтобы показать, что она есть в этом регионе. Во время самой войны она ничего не сделала… Впервые за всю историю Тбилиси активно посылает высокопоставленных чиновников и в Баку, и в Ереван. Теперь высокопоставленные лица Грузии едут туда чаще. Надеюсь, это признак того, что Грузия осознает, что это наш регион", – сказал Сихарулидзе Sputnik Грузия.

По его словам, главная проблема заключается в том, что за пределами заявлений лидеров стран ничего не происходит. Не очень понятно, какая именно у Грузии политика на Кавказе, и не понятно, что последует за этим диалогом, добавил политолог.

Вид на город Тбилиси - площадь Свободы в солнечный день весной в мае
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси готов стать площадкой для переговоров между Баку и Ереваном

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил с официальным визитом Армению 12 мая. В состав грузинской делегации вошел также вице-премьер, глава внешнеполитического ведомства Грузии Давид Залкалиани.

Гарибашвили встретился с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном и с и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяном.

Премьеры двух стран рассмотрели весь спектр двусторонних отношений, в основном в экономической сфере, региональные проблемы, в том числе урегулирование карабахского конфликта. Залкалиани в ходе встречи со своим армянским коллегой Айвазяном предложил Тбилиси в качестве места для переговоров между Ереваном и Баку.

Темы:
Грузино-армянские отношения (217)
Теги:
Армения, Кавказ, Грузия, Арчил Сихарулидзе

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