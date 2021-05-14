Политолог оценил открытое письмо бывших военных США о Байдене

Радио Светов прокомментировал открытое письмо бывших военных США о Байдене

Более 120 отставных американских генералов и адмиралов подписали открытое письмо, усомнившись в психофизическом здоровье президента Байдена и в достоверности результатов президентских выборов 2020 года. По их мнению, администрация Байдена в диктаторской манере ведет наступление на Конституцию. Например, в обход конгресса подписано более полусотни указов, отменяющих решения предыдущего президента.

"Для США это просто уникальное событие, потому что там принципиально военных отодвигали от политики. По сути дела, было два президента из числа военных – Джордж Вашингтон и Дуайт Эйзенхауэр. А так, конечно, бывшие военные занимали высокие посты в правительстве, но публичных заявлений, насколько мне известно, никогда не было. Тревога людей, которые свою жизнь посвятили защите государства, говорит о серьезных проблемах, которые возникли", – сказал Светов в эфире радио Sputnik.

По его словам, линия, которую начал проводить Байден, полностью противоречит линии его предшественника Дональда Трампа, который не втянул США ни в одну новую войну.

"А Байден сейчас бросает вызов и России, и Китаю, и это не может не тревожить. Видимо, внутри американской армии зреют какие-то процессы, которые нашли отражение в этом письме. Однако полагаю, что сейчас в США начнется страшный визг, этим генералам и адмиралам начнут угрожать, начнутся разговоры о том, что военные вторгаются в политику. Предвижу, что их будут с грязью смешивать все мейнстримные СМИ", – добавил политолог.