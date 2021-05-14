Маисая: возможность пройти срочную службу только в армии мотивирует молодежь Грузии

Радио Маисая: возможность пройти срочную службу только в армии мотивирует молодежь Грузии

Минобороны Грузии разработало проект нового Кодекса обороны, который предполагает прохождение срочной службы только в системе министерства обороны и сокращение ее срока. Проект будет представлен в парламент в ближайшее время. Цель новой реформы – популяризация военной службы, создание резерва и обученных по одной системе военнослужащих.

"Решение правильное, потому что в военизированные формирования надо принимать только контрактников. Это не дело, исполнять все те обязанности, которые раньше исполняли призывники. В военных частях новобранец пройдет боевую подготовку, получит конкретную военную специальность, и это будет для Грузии фактически активный резерв, который можно будет в случае чрезвычайной ситуации привлекать как уже состоявшихся военнослужащих. Это поможет поставить ситуацию под лучший контроль. Молодежь будет более мотивирована пройти срочную службу, чем когда им приходилось проходить военную службу в небоевых частях", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия.

На сегодняшний день, призыву на обязательную военную службу, срок которой составляет 12 месяцев, подлежат мужчины возрасте от 18 до 27 лет. Только треть призывников попадает в армию, остальные распределяются по разным ведомствам – в службу по исполнению наказаний, специальное подразделение МВД и охранную полицию.

Из-за ограниченного числа мест в оборонном ведомстве многие молодые люди ищут способы, чтобы уклониться от призывной службы.

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