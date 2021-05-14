20:16 14 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1366
  • 100 RUB4.6046
  • USD3.4283
Поиск
Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Маисая: возможность пройти срочную службу только в армии мотивирует молодежь Грузии

Радио
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210514/251731098/Maisaya-vozmozhnost-proyti-srochnuyu-sluzhbu-tolko-v-armii-motiviruet-molodezh-Gruzii.html

Политолог, эксперт по военным вопросам Вахтанг Маисая прокомментировал инициативу министерства обороны Грузии об изменении правил призыва на срочную службу

Радио
Маисая: возможность пройти срочную службу только в армии мотивирует молодежь Грузии

Минобороны Грузии разработало проект нового Кодекса обороны, который предполагает прохождение срочной службы только в системе министерства обороны и сокращение ее срока. Проект будет представлен в парламент в ближайшее время. Цель новой реформы – популяризация военной службы, создание резерва и обученных по одной системе военнослужащих.

"Решение правильное, потому что в военизированные формирования надо принимать только контрактников. Это не дело, исполнять все те обязанности, которые раньше исполняли призывники. В военных частях новобранец пройдет боевую подготовку, получит конкретную военную специальность, и это будет для Грузии фактически активный резерв, который можно будет в случае чрезвычайной ситуации привлекать как уже состоявшихся военнослужащих. Это поможет поставить ситуацию под лучший контроль. Молодежь будет более мотивирована пройти срочную службу, чем когда им приходилось проходить военную службу в небоевых частях", – сказал Маисая в интервью Sputnik Грузия.

Солдаты грузинской армии на параде
© photo: Sputnik / David Khizanishvili
"Срочники" в Грузии будут служить только в армии

На сегодняшний день, призыву на обязательную военную службу, срок которой составляет 12 месяцев, подлежат мужчины возрасте от 18 до 27 лет. Только треть призывников попадает в армию, остальные распределяются по разным ведомствам – в службу по исполнению наказаний, специальное подразделение МВД и охранную полицию.

Из-за ограниченного числа мест в оборонном ведомстве многие молодые люди ищут способы, чтобы уклониться от призывной службы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Призыв в армию, Грузия, Вахтанг Маисая

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Певица Дуа Липа на церемонии награждения Brit Awards в Лондоне
Без масок и социальной дистанции: церемония вручения премии BRIT Awards 2021 – фото
Одиночество и пандемия: заменят ли виртуальные помощники друзей? - видео
Одиночество и пандемия: заменят ли виртуальные помощники друзей? – видео
ООН и ЕС – история вступления
ООН и ЕС – история вступления
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться