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Правда тела
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"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

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Не сочетать в одном блюде углеводы и белки, жиры и белки, а молоко – со всеми остальными продуктами. Принципов теории раздельного питания, придуманной еще в начале прошлого века, довольно много. Но научна ли она? Удастся ли снизить вес на такой диете?

Что должно быть на идеальной "здоровой" тарелке, и что нужно есть на ночь, чтобы похудеть?

Радио
"Правда тела". Работает ли "раздельное питание"

Какой банан полезнее – зеленый или перезрелый? И какие продукты перевариваются дольше, а какие – быстрее? Объясняет врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

01:15 "Нельзя красное с зеленым?": что такое раздельное питание (и научно ли оно)

03:29 "Монопродукт нельзя много съесть"

04:00 "Селедку нельзя с молоком": почему это миф

04:57 Почему в Азии нормально съесть пирожное, а потом – острый суп

07:21 Правильная "здоровая тарелка": что на ней должно быть

09:25 Какая пища переваривается дольше всего

10:24 Что нужно съесть вечером, чтобы похудеть

10:48 Есть ли оптимальное количество приемов пищи для человека

11:19 Какие продукты ни в коем случае нельзя есть по отдельности

12:21 Чем зеленый банан принципиально отличается от перезрелого

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