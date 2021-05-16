Отпуск в COVID-19. Как не бояться? Где отдыхать, чтобы не заразиться?

Как наконец расслабиться, преодолеть страх и поехать в отпуск. Где отдыхать, чтобы минимизировать риски заражения.
Почему для полноценного отпуска нужно уезжать из дома? Как жить и отдыхать в условиях новой реальности рассказывают эксперты – клинический психолог, психотерапевт, психиатр Анастасия Афанасьева и заместитель генерального директора "МОСГОРТУР" Юлия Силенко.
01:25 Распространен ли страх ехать в отпуск в условиях пандемии?
05:45 Страх идет от неизвестности
09:55 Что нужно сделать, чтобы избежать дискомфорта в путешествии?
12:35 Рационализация страха
16:55 Что сделать, чтобы уменьшить страх заразиться?
17:50 "Чтобы отдохнуть – нужно уехать из дома": стереотип или правда?
20:40 Мозг воспринимает отдых не по времени, а по количеству впечатлений
31:00 Как правильно бояться или не бояться в условиях пандемии
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