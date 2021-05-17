Мтвралашвили: Россия лидирует по объемам поставок нефтепродуктов в Грузию

Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вано Мтвралашвили считает, что в случае, если Россия введет ограничение на экспорт бензина, трудности возникнут у грузинских импортеров горючего, которым придется перестраиваться на альтернативные рынки

Радио Мтвралашвили: Россия лидирует по объемам поставок нефтепродуктов в Грузию

"Для компаний, завозящих продукцию из России, проблема встанет в налаживании партнерских связей с другими странами. То есть перестраиваться на другие рынки требует времени и больших усилий. А с российскими поставщиками уже налажены доверительные партнерские отношения, многолетнее сотрудничество. Также, это отчасти отразится и на цене, которая может вырасти", - рассказал Мтвралашвили Sputnik Грузия.

Нефтепродукты в Грузию доставляют по железной дороге и морем. По качеству и цене российское топливо самое приемлемое для Грузии. Именно поэтому Россия традиционно остается самым крупным поставщиком топлива, на нее приходится 31% от всего импорта автомобильного топлива. Из России в 2020 году завезли 342,8 тысячи тонн горючего – на 3,9% больше по сравнению с 2019 годом. С января по апрель 2021 года из России уже завезли 78,3 тысячи тонн бензина и дизельного топлива.

За Россией следуют Азербайджан, Румыния, Болгария, Туркмения и Греция.

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