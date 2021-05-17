Политолог: отказ от входа в парламент помешает Нацдвижению на предстоящих выборах

Эксперт по политическим вопросам Рамаз Сакварелидзе считает, что отказ главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" входить в парламент вызывает критику как среди избирателей партии, так и западных партнеров, поддерживающих ее

Радио Политолог: отказ от входа в парламент помешает Нацдвижению на предстоящих выборах

Соглашение между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозицией подписано 19 апреля всеми, кроме трех партий – "Нацдвижение", "Европейская Грузия" и "Лейбористская партия".

"Для предстоящих выборов, у тех партий, которые находятся вне парламента, но имеют право войти в парламент, им, наверно, будет трудно справиться с задачами выборов, так как к ним критическое отношение не только за пределами, но и в самой Грузии, избиратели тоже критично относятся к их такому поведению. Что касается западных партнеров, для них становится очевидным, кто был инициатором создавшегося кризиса. Поэтому в будущем эти группы, наверно, не будут избалованы той поддержкой, которая им сопутствовала со стороны Запада за все это время", - заявил Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Чтобы обеспечить выполнение соглашения и обеспечить присутствие оппозиции в парламенте, Евросоюз даже выплатил залог за лидера "Национального движения" Нику Мелия. Однако после выхода на свободу лидера выяснилось, что "Нацдвижение" подписывать соглашение пока не собирается.

Тем не менее, западные партнеры не перестают призывать лидеров "Нацдвижения" подписать соглашение и принять участие в работе парламента Грузии.

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