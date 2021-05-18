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Мамука Арешидзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Арешидзе: столкновения в Дманиси не были стихийными

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Темы:
Столкновения в Дманиси (13)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210518/251760391/Areshidze-stolknoveniya-v-Dmanisi-ne-byli-stikhiynymi.html

Эксперт по проблемам Кавказа, аналитик Мамука Арешидзе прокомментировал массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети

Радио
Арешидзе: столкновения в Дманиси не были стихийными

"Чувствовалось, что все было организованно, а не происходило спонтанно, учитывая численность противостоящих друг другу людей, их мобилизацию. Все это дает повод думать, что кое-кто к этому готовился… Местные власти должны были действовать по-быстрому, потому что мы знаем, что Дманиси очень сенситивный регион и нельзя допускать таких эксцессов", – сказал Арешидзе Sputnik Грузия.

Аналитик подчеркнул, что произошедшее в Дманиси сделало очевидным тот факт, что процесс гражданской интеграции в регионах, густо населенных этническими меньшинствами, проходит медленно и малоэффективно.

Массовые столкновения в Дманиси между этническими азербайджанцами и эко-мигрантами из Сванети, которые разгорелись на банальной бытовой почве, длились почти сутки. Ситуацию удалось стабилизировать к вечеру понедельника, после многочасовых переговоров с участием глав МВД, СГБ, председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Созара Субари, а также представителей духовенства.

Темы:
Столкновения в Дманиси (13)

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