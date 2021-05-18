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Арно Хидирбегишвили

"Грузии придется тащить на себе аутсайдеров" – Хидирбегишвили об "Ассоциированном трио"

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210518/251763474/Gruzii-pridetsya-taschit-na-sebe-autsayderov--Khidirbegishvili-ob-Assotsiirovannom-trio.html

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили прокомментировал создание Украиной, Грузией и Молдавией "Ассоциированного трио" для консультаций по теме евроинтеграции и ведения переговоров с институтами ЕС

Радио
"Грузии придется тащить на себе аутсайдеров" – Хидирбегишвили об "Ассоциированном трио"

Главы МИД трех стран подписали меморандум в Киеве в понедельник. Глава украинского МИД сообщил, что страны в рамках меморандума также будут работать над постепенной интеграцией во внутренний рынок Евросоюза и развивать направление безопасности трех стран.

"В первую очередь, непонятно, почему Грузия связывает свой индивидуальный план по евроатлантической интеграции с такими странами, как Украина и Молдова, которые имеют практически военные действия в горячей фазе на своей территории. По сравнению с ними, Грузия является безоблачным партнером в программе Восточного партнерства. Непонятно, почему нужно связывать себя по рукам и ногам и тащить на себе таких аутсайдеров, как Украина и Молдова… Тбилиси решил объединиться в сомнительный тандем по пути продвижения к Евросоюзу", – сказал Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, подписанный документ – ненужный раздражитель для России.

Грузия, Украина и Молдавия 27 июня подписали соглашения об ассоциации с ЕС, частью которых являются соглашения о зоне свободной торговли. Грузия и Молдавия уже эти документы ратифицировали; все три страны проводят реформы, чтобы соответствовать требованиям, которые Евросоюз предъявляет к желающим стать членом ЕС.

Теги:
Молдова, Украина, Грузия, Арно Хидирбегишвили

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