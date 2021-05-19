Мтвралашвили: бензин в Грузии подорожает еще сильнее

По словам председателя Союза импортеров нефтепродуктов Грузии Вано Мтвралашвили, стоимость нефтепродуктов в Грузии на сегодняшний день достигла исторического максимума

Радио Мтвралашвили: бензин в Грузии подорожает еще сильнее

С начала 2021 года бензин и дизельное топливо в среднем подорожали на 50-60 тетри.

"Стабилизации цен скорее всего не будет. Цены будут расти в среднем на 5-10 тетри. Все компании боятся, что с повышением стоимости продукт станет непопулярным, поэтому стараются удерживать цены", – рассказал Мтвралашвили Sputnik Грузия.

В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, так называемые небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций.

На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,94-2,97 лари за литр, регуляр – 2,79-2,88 лари за литр, евро дизель – 2,81-2,89 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар – 3,4 лари.