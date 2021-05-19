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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог: войдет ли "Нацдвижение" в парламент Грузии, решится в Киеве

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Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что вход "Единого национального движения" в парламент Грузии будет зависеть от результатов встречи председателя партии Ники Мелия с экс-президентом Михаилом Саакашвили в Киеве

Радио
Политолог: войдет ли "Нацдвижение" в парламент, решится в Киеве

"Многое будет зависеть от Саакашвили. Группа выехала в Украину, и многое решится от того, каковы будут его указания. Некоторые члены партии могут еще войти в парламент, но, если Саакашвили будет против, в чем я сомневаюсь, они должны быть готовы к тому, что станут изгоями и объектами жесткой критики со стороны своих однопартийцев", – сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Мелия вместе с некоторыми лидерами партии ЕНД вылетел в Киев вскоре после своего освобождения из заключения. Он проводит консультации с Саакашвили, с которым, по его словам, он не виделся более двух лет.

На сегодняшний день "Нацдвижение" – одна из трех партий, которые так и не подписали соглашение с властями и отказываются от работы в парламенте Грузии. При этом у партии 32 мандата – больше, чем у любой оппозиционной партии.

Часть членов ЕНД выступают за то, чтобы войти в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля. Вторая часть выступает против как подписания соглашения, так и прохождения в парламент, так как не признала результаты парламентских выборов 2020 года. Сам Михаил Саакашвили 20 апреля призвал "Единое национальное движение" войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.

Теги:
Михаил Саакашвили, Политика, Украина, Киев, Грузия, Единое Нацдвижение, Рамаз Сакварелидзе

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