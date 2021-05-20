Долидзе: цена на хлеб в Грузии может быть пересмотрена

По словам председателя Союза хлебопеков Грузии Малхаза Долидзе, если не изменить условия субсидирования пшеничной муки, хлеб в стране подорожает на 10-15 тетри

Радио Долидзе: цена на хлеб в Грузии может быть пересмотрена

"Хлебопекарни максимально удерживают цены на хлеб. Но в условиях подорожания таких продуктов, как подсолнечное масло, соль, дрожжи, размера субсидии на муку недостаточно, чтобы компенсировать выросшие расходы. Мы предлагаем властям или на 10 тетри повысить стоимость хлеба, или, если будет продолжено субсидирование, то давать муку не за 53 лари, а уже за 50", – рассказал Долидзе Sputnik Грузия.

Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. В течение 4 месяцев, до 31 марта, субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10, потом 15 лари. Позже субсидирование продлили до 30 июня, а размер субсидии увеличили до 20 лари.

Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (15,7 долларов). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. Участниками программы являются мукомольные заводы, которые победили в тендере, объявленном Агентством развития села Минсельхоза Грузии.

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