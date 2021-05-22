15:05 22 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0414
  • 100 RUB4.5017
  • USD3.3056
Поиск
Правда тела
© photo: Sputnik

"Правда тела". Масла и жиры

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (693)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210522/251800160/Pravda-tela-Masla-i-zhiry.html

Почему от сала стоит отказаться, а щелкать семечки полезно (но только несоленые)? Можно ли жарить на нерафинированном оливковом масле и на маргарине? Стоит ли пить добавки "Омега-3" или они бесполезны?

Разбираемся в том, какие бывают масла и жиры (и стоит ли бежать в магазин за "экзотичными" тыквенным и кунжутным маслом).

Радио
"Правда тела". Масла и жиры

Насколько полезна икра (ведь она же тоже жирная)? И вообще, зачем человеку нужны масла и жиры (и сколько процентов они должны составлять в рационе)? Объясняет нутрициолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и сотрудников пищевой промышленности Виктория Вишнякова.

02:50 Почему человеку нужны масла и жиры

04:10 Растительные масла полезнее животных или нет?

05:00 Что такое насыщенные и ненасыщенные жиры (что важно о них знать)

07:40 Почему щелкать семечки полезно

08:35 Всякие "омеги" – что это? И как их различать

09:40 Рыба – работает, а добавки – нет?

11:45 Чем опасны трансжиры

14:15 Рафинированные и нерафинированные масла

16:00 Льняное, кунжутное, тыквенное – польза или маркетинг?

19:00 Можно ли использовать маргарин

20:44 Пальмовое масло – где правда

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (693)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
Путин ответил желающим “откусить” часть России - видео
Путин ответил желающим "откусить" часть России – видео
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться