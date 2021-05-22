Израиль и Палестина: мира не будет. Фейки, заблуждения и радикализм

Палестино-израильский конфликт корнями уходит в начало прошлого века. Почему война выгодна и палестинскому ХАМАС, и премьер-министру Израиля Нетаньяху. Захват территорий левого берега Иордана израильтянами, блокада Палестины и поддержка США.

Фейки и разжигание ненависти в СМИ и соцсетях: поджог мечети Аль-Акса, поддельные похороны и муляжи ракет.

О причинах палестино-израильского конфликта, умалчиваемых и малоизвестных (в России) фактах рассказали: Руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Израиле Алия Судакова; Продюсер Арабской редакции радио Sputnik Лина Андрейченко; корреспондент Арабской редакции Sputnik Кристина Малык.

1:41 — Исторические причины конфликта: массовое переселение евреев, международные соглашения и первые конфликты.

6:35 — Война и мир: и в Израиле, и в Палестине есть те, кто против войны, но у них нет шансов взять власть в свои руки. Почему "Двух государств для двух народов" так и не вышло? "Бульдозером в море": гонения на арабов, которые они не намерены прощать.

15:35 — Вооруженный конфликт был лишь вопросом времени: почему война выгодна и премьер-министру Израиля Нетаньяху, и палестинскому ХАМАС. Израиль застраивает западный берег реки Иордан. Блокада сектора Газа.

27:10 — Что случилось в ночь на 11 мая: провокации с обеих сторон, разжигание ненависти в соцсетях и СМИ, контроль Twitter и Facebook.

33:40 — Фейковое видео, которое выложил представитель правительства Израиля. Слух о поджоге мечети Аль-Акса, постановочные похороны в Палестине и фейковые аккаунты израильских солдат в соцсетях.

46:58 — Мира не будет: почему этот конфликт не имеет "правильного" решения.

57:04 — США и Европа на стороне Израиля. Кого поддерживает Россия и почему Саудовская Аравия перестала выступать в поддержку Палестины.

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