Политолог: противники строительства Намахвани ГЭС – политические популисты

Радио Политолог: противники строительства Намахвани ГЭС – политические популисты

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС второй день проводят акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули властям ультиматум и потребовали выполнения своих требований. Участники акции требуют разорвать контракт с турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства по ГЭС, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

"Мне кажется, здесь первое - нежелание определенной части людей смириться с тем, что там будет построено что-то. Второе - несогласие этих людей с тем, что территория будет отдана в пользование турецкой компании. Эти люди живут в иллюзиях, полагая, что Грузия может сама построить это сооружение. Плюс еще абсолютная необразованность. Те, кто говорят, что Грузии не нужны ГЭС, они вообще не разбираются в энергетике. Ну и, безусловно, тут политика. Люди, которые выступают на акциях против строительства ГЭС, – политические популисты", - сказал Сихарулидзе Sputnik Грузия.

Представители власти раскритиковали участников акции за предъявленный ультиматум. Глава Минэкономики заявила, что не видит альтернативы конструктивному диалогу.

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6 кв. км, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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