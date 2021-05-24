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Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: противники строительства Намахвани ГЭС – политические популисты

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (75)
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Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал акции протеста в Тбилиси против строительства Намахванни ГЭС на западе Грузии

Радио
Политолог: противники строительства Намахвани ГЭС – политические популисты

Тысячи противников строительства Намахвани ГЭС второй день проводят акцию протеста в Тбилиси. Они выдвинули властям ультиматум и потребовали выполнения своих требований. Участники акции требуют разорвать контракт с турецкой компанией-контрактором ENKA на строительство ГЭС на реке Риони в Имерети, аннулировать постановление правительства по ГЭС, отправить в отставку министра экономики Натию Турнава, а также объявить временный мораторий на проекты, осуществляемые в энергосекторе страны.

Шествие противников строительства Намахвани ГЭС по набережной столицы Грузии 24 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
Противники Намахвани ГЭС перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

"Мне кажется, здесь первое - нежелание определенной части людей смириться с тем, что там будет построено что-то. Второе - несогласие этих людей с тем, что территория будет отдана в пользование турецкой компании. Эти люди живут в иллюзиях, полагая, что Грузия может сама построить это сооружение. Плюс еще абсолютная необразованность. Те, кто говорят, что Грузии не нужны ГЭС, они вообще не разбираются в энергетике. Ну и, безусловно, тут политика. Люди, которые выступают на акциях против строительства ГЭС, – политические популисты", - сказал Сихарулидзе Sputnik Грузия.

Представители власти раскритиковали участников акции за предъявленный ультиматум. Глава Минэкономики заявила, что не видит альтернативы конструктивному диалогу.

Противники строительства каскада Намахвани ГЭС проводят акцию протеста 23 мая 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Никаких компромиссов" - срок ультиматума противников строительства Намахвани ГЭС истекает

Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. Площадь каждой из плотин меньше любой в Грузии. Для сравнения, площадь Тбилисского водохранилища – 11,6 кв. км, Ингури ГЭС – 13,6 кв. км, Шаорского водохранилища – 9,1 кв. км.

При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.

После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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Темы:
Протесты вокруг строительства Намахвани ГЭС (75)
Теги:
Арчил Сихарулидзе, Протест, ГЭС, энергетика, Грузия

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