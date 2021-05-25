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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Шенгелия: лари снова начнет обесцениваться в начале июня

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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия рассказал, до каких пор продолжится укрепление грузинской национальной валюты

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Шенгелия: лари снова начнет обесцениваться в начале июня

"Процесс укрепления лари скоро закончится. На него временно повлияли некоторые факторы, например крупные перечисления мигрантами, минимальные бюджетные расходы в апреле… Думаю, с 5-6 июня начнется вновь девальвация лари, и на некоторое время курс сохранится в размере 3,4 GEL/$1", – рассказал Шенгелия Sputnik Грузия.

После долгого с начала года падения курс лари по отношению к доллару начал укрепляться в мае – за месяц национальная валюта укрепилась на 4,2%. Как пояснил глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили, главными причинами укрепления грузинской национальной валюты являются позитивные ожидания по восстановлению туристического сектора и ускорению роста экономики.

Хуцишвили отметил, что позитивные ожидания появились от течения самой пандемии коронавируса, ускорения темпа вакцинации и роста экономики в апреле и мае.

Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 мая в размере 3,3126 GEL/$1.

Теги:
Ника Шенгелия

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