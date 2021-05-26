Силагава: правительство примет решение по субсидированию муки в июне

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава, если стоимость пшеницы на мировых рынках будет снижаться, то необходимости продлевать государственную программу субсидирования пшеничной муки первой категории не будет

Радио Силагава: правительство примет решение по субсидированию муки в июне

"Если пшеница подешевеет, то и в субсидировании, возможно, не будет необходимости, так как это сбалансирует другие затраты. 15 июня, наверное, будет совещание с правительством, на котором будет рассмотрен вопрос", – рассказал Силагава Sputnik Грузия.

Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. В течение 4 месяцев, до 31 марта, субсидия на один мешок муки первого сорта весом в 50 килограммов составляла 10, а потом 15 лари. Позже субсидирование продлили до 30 июня, а размер субсидии увеличили до 20 лари. Программа завершается 1 июля.

Несмотря на это, хлебопекарни бьют тревогу. По их словам, с каждым днем тяжелее удерживать стоимость хлеба, так как подорожало подсолнечное масло, соль, дрожжи. Поэтому этой субсидии уже недостаточно. Они предлагают или повысить цену на хлеб в среднем на 10-15 тетри, или продолжить субсидирование и давать муку за 50 лари вместо 53.

По программе, для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (15,7 доллара). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование. Участниками программы являются мукомольные заводы, которые победили в тендере, объявленном Агентством развития села Минсельхоза Грузии.