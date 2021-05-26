Чантурия: контроль за качеством грузинских вин станет еще строже

Радио Чантурия: контроль за качеством грузинских вин станет еще строже

"Вино проверяется на химические и органолептические параметры. После того, как лаборатория делает химические анализы, вино проверяет дегустационная комиссия, затем уже Винное агентство устанавливает идентификацию партии. То есть, перепроверяет, ту ли партию отправляет предприниматель, которую он доставил для исследований. На сегодняшний день планируется дополнительная проверка: ведутся переговоры между нашей лабораторией с организацией, которая занимается проверкой вин на таможне. Они будут обязаны установить идентичность партии, то есть как сходятся образцы, которые они доставили для исследования в Лабораторию с партией готовой для экспорта", – рассказала Чантурия Sputnik Грузия.

По ее словам, предприниматели много раз доставляют образцы для разного контроля и стремятся, чтобы не было недоразумений с готовой продукцией, которую они отправляют на экспорт. Крупные предприниматели, которые производят вино в больших количествах, имеют хорошо оборудованные лаборатории и сами тоже проводят ряд проверок, рассказала она.

Лаборатория вина была основана в 2006 году в рамках проекта Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ). Она функционирует под управлением научно-исследовательского центра Минсельхоза.

Лаборатория - единственная в Грузии, которая занимается только проверкой алкогольных напитков. Она является органом по тестированию вина и спиртных напитков, который обслуживает как частных лиц, так и государственные учреждения, крупные и мелкие винодельни, фабрики и частных лиц, заинтересованных в винном бизнесе.

В правительстве уверены, что высокое качество позволит грузинскому вину занять достойное место на экспортных рынках. По расчетам Минсельхоза, к 2030 году из Грузии должен осуществиться экспорт вина на сумму один миллиард долларов.

Согласно данным Национального агентства вина, за четыре месяца с начала года Грузия экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина (0,75 литра), что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом, стоимость экспортированной продукции составила 65 миллионов долларов, что на 7% больше прошлогоднего показателя.