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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: работа в парламенте поможет политическому росту Ники Мелия

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210527/251853963/Politolog-rabota-v-parlamente-pomozhet-politicheskomu-rostu-Niki-Meliya.html

Политолог Вахтанг Маисая назвал причины, почему оппозиционная партия "Единое национальное движение" тянет с решением о входе в парламент

Радио
Политолог: работа в парламенте поможет политическому росту Ники Мелия

"ЕНД инициировало бойкот парламента, и нахождение за пределами парламента бьет по ее рейтингу. Партия не входит в парламент из-за трений между нынешним и бывшим председателем партии Михаилом Саакашвили и Никой Мелия… Вход в парламент не входит в интересы Саакашвили, а входит в интересы Ники Мелия, потому что у него будет депутатский мандат, а также потому что работа парламента резко отличается от уличной борьбы", – заявил Маисая Sputnik Грузия.

На сегодняшний день "Нацдвижение" – одна из трех партий, которые так и не подписали соглашения с властями и отказываются входить в парламент. При этом у "Нацдвижения" 33 мандата – больше, чем у других оппозиционных партий, вошедших в парламент.

В самой оппозиционной партии по поводу входа в парламент есть разногласия. Часть членов ЕНД за вход в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля. Вторая часть против, поскольку считает, что парламентские выборы 2020 года были сфальсифицированы и парламент нелегитимен.

Теги:
Единое Нацдвижение, Грузия, Ника Мелия, Вахтанг Маисая

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