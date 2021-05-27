Политолог: работа в парламенте поможет политическому росту Ники Мелия

Радио Политолог: работа в парламенте поможет политическому росту Ники Мелия

"ЕНД инициировало бойкот парламента, и нахождение за пределами парламента бьет по ее рейтингу. Партия не входит в парламент из-за трений между нынешним и бывшим председателем партии Михаилом Саакашвили и Никой Мелия… Вход в парламент не входит в интересы Саакашвили, а входит в интересы Ники Мелия, потому что у него будет депутатский мандат, а также потому что работа парламента резко отличается от уличной борьбы", – заявил Маисая Sputnik Грузия.

На сегодняшний день "Нацдвижение" – одна из трех партий, которые так и не подписали соглашения с властями и отказываются входить в парламент. При этом у "Нацдвижения" 33 мандата – больше, чем у других оппозиционных партий, вошедших в парламент.

В самой оппозиционной партии по поводу входа в парламент есть разногласия. Часть членов ЕНД за вход в парламент без подписания соглашения Шарля Мишеля. Вторая часть против, поскольку считает, что парламентские выборы 2020 года были сфальсифицированы и парламент нелегитимен.