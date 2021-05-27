Петриашвили: нерешенные проблемы сферы занятости приводят к забастовкам в Грузии

Радио Петриашвили: нерешенные проблемы сферы занятости приводят к забастовкам в Грузии

"Основной проблемой являются годами нерешенные вопросы, которые поднимались профсоюзами и работниками в течение нескольких лет. Система, которая создана в Грузии, вместе с природной алчностью работодателей еще больше усугубляет ситуацию… С 2006 года эти проблемы есть у граждан. Многие популисты и демагоги могут говорить, что не имеют значения законы, написанные на бумаге, лишь бы они получили экономическую выгоду. Именно в этом и есть проблема, что экономическое добро, которое вырабатывается в Грузии в течение года, достается одной маленькой группе, которая узурпировала бизнес, которая имеет неограниченные права", – сказал Петриашвили в эфире радио Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что при прежней власти Грузии за подобные забастовки всех участников упекли бы за решетку, а сегодня у Профсоюза есть возможность использовать международные нормы и стандарты и те, которые дает Трудовой кодекс и Конституция Грузии, чтобы защитить права трудящихся.

За последний месяц Грузию захлестнула волна забастовок – начиная от шахтеров, заканчивая работниками заводов по розливу минеральных вод. Против существующих условий оплаты труда и выдачи отпусков бастовали курьеры службы доставки, работники мукокомольного завода на западе страны, дорожные рабочие на участке трассы в направлении Сенаки, шахтеры в Чиатура.

В большинстве случаев сторонам удалось прийти к соглашению, благодаря участию профсоюзов в процессе переговоров между сторонами.