Чхаидзе: индийский штамм коронавируса не будет доминировать в Грузии

Радио Чхаидзе: индийский штамм коронавируса не будет доминировать в Грузии

"В Грузии на сегодняшний день более часто заболеваемость коронавирусом вызывает так называемый британский штамм. По разным данным, он составляет более 60% всего инфицированного населения. Поэтому факт обнаружения индийского штамма у нескольких человек в Грузии, естественно, настораживает. Но вероятность того, что этот штамм станет доминирующим в Грузии, очень и очень мала. Так считает и Национальный центр по контролю заболеваний. У нас нет с Индией прямых авиасообщений, туристов из Индии практически нет. Эти единичные случаи были занесены из третьих стран", – рассказал Чхаидзе Sputnik Грузия.

В Грузии эпидемиологи сообщили о выявлении индийского штамма у пяти человек. Из них двое являются гражданами Грузии и находятся под наблюдением врачей дома. Что касается остальных трех, то это были граждане других стран, и они уже покинули Грузию. Все пятеро инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Средний Восток и попали в Грузию в середине мая.

Специалисты призывают население к строгому соблюдению правил, поскольку индийский штамм отличается быстрым распространением и тяжелым течением.

Врачи не исключают, что в случае распространения нового штамма возникнет необходимость пересмотра существующих правил. Хотя глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что пока введение дополнительных ограничительных мер из-за выявления индийского штамма не планируется.