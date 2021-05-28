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Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе
photo: courtesy of Ivane Chkgaidze

Чхаидзе: индийский штамм коронавируса не будет доминировать в Грузии

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (310)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210528/251865421/Chkhaidze-indiyskiy-shtamm-koronavirusa-ne-budet-dominirovat-v-Gruzii.html

Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе рассказал о вероятности распространения "индийского" штамма COVID-19 в Грузии

Радио
Чхаидзе: индийский штамм коронавируса не будет доминировать в Грузии

"В Грузии на сегодняшний день более часто заболеваемость коронавирусом вызывает так называемый британский штамм. По разным данным, он составляет более 60% всего инфицированного населения. Поэтому факт обнаружения индийского штамма у нескольких человек в Грузии, естественно, настораживает. Но вероятность того, что этот штамм станет доминирующим в Грузии, очень и очень мала. Так считает и Национальный центр по контролю заболеваний. У нас нет с Индией прямых авиасообщений, туристов из Индии практически нет. Эти единичные случаи были занесены из третьих стран", – рассказал Чхаидзе Sputnik Грузия.

Тенгиз Церцвадзе
photo : Government of Georgia / FB
Есть ли риск массового распространения индийского штамма в Грузии?

В Грузии эпидемиологи сообщили о выявлении индийского штамма у пяти человек. Из них двое являются гражданами Грузии и находятся под наблюдением врачей дома. Что касается остальных трех, то это были граждане других стран, и они уже покинули Грузию. Все пятеро инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Средний Восток и попали в Грузию в середине мая.

Специалисты призывают население к строгому соблюдению правил, поскольку индийский штамм отличается быстрым распространением и тяжелым течением.

Врачи не исключают, что в случае распространения нового штамма возникнет необходимость пересмотра существующих правил. Хотя глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что пока введение дополнительных ограничительных мер из-за выявления индийского штамма не планируется.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (310)

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