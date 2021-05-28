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Иосиф Арчвадзе. Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван на тему: Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья
© Sputnik / Alex Shlamov

Экономист: увеличение тарифа на газ скажется на карманах тбилисцев зимой

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210528/251867548/Ekonomist-uvelichenie-tarifa-na-gaz-skazhetsya-na-karmanakh-tbilistsev-zimoy.html

Эксперт по экономическим вопросам, профессор Иосиф Арчвадзе прокомментировал рост тарифа на потребительский газ в Тбилиси

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Экономист: увеличение тарифа на газ скажется на карманах тбилисцев зимой

"Это бремя покажет свою истинную тяжесть со временем. Сейчас летнее время, и обычно потребление природного газа на мизерном уровне. А вот зимой стоимость потребления природного газа увеличится на несколько лари", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) пересмотрела тарифы на природный газ для газораспределительной компании Tbilisi Energy в четверг. С 1 июня до 500 тысяч абонентов компании в Тбилиси будут платить за природный газ на восемь тетри больше – 53,972 тетри, включая НДС.

Падение курса национальной валюты Грузии за последние полтора года стало главной причиной пересмотра тарифа на газ, сообщили в GNERC.

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