Экономист: увеличение тарифа на газ скажется на карманах тбилисцев зимой

Радио Экономист: увеличение тарифа на газ скажется на карманах тбилисцев зимой

"Это бремя покажет свою истинную тяжесть со временем. Сейчас летнее время, и обычно потребление природного газа на мизерном уровне. А вот зимой стоимость потребления природного газа увеличится на несколько лари", - сказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) пересмотрела тарифы на природный газ для газораспределительной компании Tbilisi Energy в четверг. С 1 июня до 500 тысяч абонентов компании в Тбилиси будут платить за природный газ на восемь тетри больше – 53,972 тетри, включая НДС.

Падение курса национальной валюты Грузии за последние полтора года стало главной причиной пересмотра тарифа на газ, сообщили в GNERC.