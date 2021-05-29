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Правда тела
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"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?

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Темы:
Подкасты РИА (697)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210529/251870283/Pravda-tela-Normalizatsiya-vesa-protest-ili-poslushanie.html

Чтобы похудеть, нужно "заткнуться и послушно следовать за диетологом"? Или же противопоставить себя родителям (которые перекармливали), врачам и тренерам, устроить "революцию внутри себя", и на этой ненависти изменить свое тело?

Ведущий подкаста Илья Переседов спорит с гастроэнтерологом Аленой Поташевой о том, где же "точка входа" в похудение.

Радио
"Правда тела". Нормализация веса: протест или послушание?

Полезна ли позиция "в моем лишнем весе виноваты родители, которые закармливали в детстве"? И может ли посыл "протеста2 быть долгосрочным? Дебаты, в ходе которых ведущие попытались выяснить, какой же подход на самом деле работает.

01:50 "Послушно следовать" или противопоставить себя обществу, врачам и тренерам: что работает

08:50 Устроить революцию внутри себя (доводы Ильи в защиту "протеста")

10:55 "Переложить ответственность за свой вес на бабушку" – пассивная позиция? (мнение Алены)

13:00 Похудение как бизнес-план: "резать косты" – изменить социальную среду?

15:10 Почему врач не лечит, а только дает возможность вылечиться

16:10 У тех, кого "уже прижало" больше мотивации?

Подкасты РИА Новости.

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Подкасты РИА (697)

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