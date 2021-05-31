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Директор туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили
photo: Ia Gedevanishvili / FB

Гедеванишвили: делать ПЦР-тест на коронавирус затратно для туриста

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (327)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210531/251888031/Gedevanishvili-delat-PTsR-test-na-koronavirus-zatratno-dlya-turista.html

Начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили рассказала о ситуации с туризмом в стране

Радио
Гедеванишвили: делать ПЦР-тест на коронавирус затратно для туриста

Грузия уже открыла свои воздушные границы, а с 1 июня планирует открыть и сухопутные границы для туристов. Для того, чтобы въехать в Грузию, иностранные граждане вне зависимости от наличия прививки должны иметь на руках негативный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа, повторный тест делается спустя три дня после въезда.

Кроме того, правительство работает над введением для иностранцев обязательного страхования здоровья при въезде в Грузию.

Амиран Гамкрелидзе
photo: National Center for Disease Control & Public Health, Georgia (NCDC & PH) / FB
Только вакцинации при пересечении границы недостаточно - главный эпидемиолог Грузии

"Туристам не нравятся ПЦР-тесты. Очень много денег на них уходит. В страну въезжают по ПЦР-тесту - это раз. Делают второй тест на третий день и перед вылетом снова тестируются. Для одного человека еще ничего, а когда их два и больше, и для детей никто тесты не отменял. В Грузии минимальная цена 26 долларов за ПЦР-тест", - заявила Гедеванишвили Sputnik Грузия.

Как заявляют грузинские эпидемиологи, упрощение ограничений повышает риски увеличения случаев COVID-19, поэтому отменять их для въезжающих в Грузию нельзя. Кроме уже действующих ограничений, по словам главного эпидемиолога страны Амирана Гамкрелидзе, разрабатывают и новые правила, чтобы иностранцы периодически проходили тестирование, находясь в Грузии.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (327)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Туризм, Грузия

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