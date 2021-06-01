Чантурия: грузинское экспортное вино не разбавляют водой

Радио Чантурия: грузинское экспортное вино не разбавляют водой

"Исключено разбавление вина водой. Во время сбора урожая ведется строгий контроль и учет собранного винограда, переработанных объемов. Подсчитывается, сколько у виноделов готовых виноматериалов. Они не могут разбавить их водой, потому что потом им некуда будет деть лишние запасы. У них же на них не будет документов, поэтому этот процесс теряет смысл. Это все осталось в далеком прошлом", – рассказала Чантурия Sputnik Грузия.

По ее словам, в страну также не завозят иностранные виноматериалы, так как в ходе изготовления вина можно использовать лишь небольшое их количество – 15%. Тем не менее, во время получения сертификата происхождения продукции предприниматели могут столкнуться с проблемами.

Вместе с тем, из Грузии законом запрещено вывозить виноматериалы не в бутилированном виде, экспортируется только готовая продукция.

В правительстве уверены, что высокое качество позволит грузинскому вину занять достойное место на экспортных рынках. По расчетам Минсельхоза, к 2030 году из Грузии должен осуществиться экспорт вина на сумму один миллиард долларов.

Согласно данным Национального агентства вина, за четыре месяца с начала года Грузия экспортировала 28,3 миллиона бутылок вина (0,75 литра), что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. При этом, стоимость экспортированной продукции составила 65 миллионов долларов, что на 7% больше прошлогоднего показателя.