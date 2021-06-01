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Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая
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Экономист рассказал, что могло повлиять на рост экономики Грузии

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Темы:
Экономика Грузии (1894)
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Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая назвал предположительные причины беспрецедентного роста экономики Грузии в апреле

Радио
Экономист рассказал, что могло повлиять на рост экономики Грузии

По данным Национальной службы статистики, рост ВВП в апреле составил 44,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а средний показатель реального роста за четыре месяца с начала года составил 8,1%.

"Очень трудно на этом этапе сказать, как это все случилось, но можно предположить. В первую очередь, очень резко увеличились денежные перечисления в Грузию, вырос экспорт. Это можно объяснить тем, что торговые партнеры быстро вышли из экономического кризиса, и, наверно, поэтому экспорт начал расти быстро. Также люди стали активно брать кредиты, чтобы выйти из сложной ситуации, у них ожидания, что ситуация будет улучшаться", - сказал Цомая Sputnik Грузия.

Тем не менее, каков будет рост ВВП в Грузии за год, говорить рано, считает эксперт.

Правительство Грузии пересмотрело прогноз экономического роста страны в 2021 году. Рассматривается три сценария роста грузинской экономики в текущем году – базовый с 6,5%, оптимистический – 10,2% и пессимистический – 4,3%. По прогнозам, рост ВВП будет высоким и в 2022 году и составит 6,9%.

Темы:
Экономика Грузии (1894)

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