Политолог оценил визит премьер-министра Грузии в Турцию

Политолог Арчил Сихарулидзе назвал визит грузинского премьера в Турцию посылом о том, что Грузия за статус-кво на Южном Кавказе

Радио Политолог оценил визит премьер-министра Грузия в Турцию

Премьер Грузии посетил Турцию с однодневным визитом, где провел встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе визита стороны согласовали проведение в этом году встречи совета стратегического уровня, в рамках которого будут рассмотрены торговые, экономические, энергетические, транспортные и другие вопросы. На встрече стороны также договорились еще больше увеличить товарооборот, партнерство и сотрудничество.

"Я просто не знаю, на каком уровне мы должны что-то еще углублять. Мы и так очень сильно зависим от экспорта. Мы и так сотрудничаем с Турцией, когда дело касается многих вещей… Турция и так является главным источником финансовых доходов в Аджарии на 90%, она и так вкладывается. Есть определенные вершины, которых мы уже достигли. Больше этого, мне, человеку, который изучает этот вопрос, непонятно, куда еще больше интегрироваться", – сказал Сихарулидзе интервью Sputnik Грузия.

Политолог также не ожидает большого прорыва в грузино-турецких отношениях. По его словам, в случае если Турция сможет побороть кризис из-за пандемии, то ее финансовая вовлеченность в развитие Батуми увеличится.

Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.

Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов – 15,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии.

В минувшем году Грузия и Турция наторговали примерно на 1,6 миллиарда долларов, на 12,2% меньше по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, Турция в 2020 году была главным торговым партнером Грузии.