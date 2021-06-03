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Сосо Цинцадзе
photo : Imeda Gogava / FB

Политолог: Гахария станет конкурентом не для оппозиции

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210603/251924447/Politolog-Gakhariya-stanet-konkurentom-ne-dlya-oppozitsii.html

Политолог Сосо Цинцадзе считает, что новая партия экс-премьера Георгия Гахария является серьезным конкурентом правящей партии "Грузинская мечта"

Радио
Политолог: Гахария станет конкурентом не для оппозиции

"Гахария, конечно, отберет голоса у правящей партии. Потому что у оппозиционного "Национального движения" ядерный электорат, который стабильно стоит за спиной Саакашвили. Что касается "Грузинской мечты", многие покинули партию, многие колеблются. И сейчас все ждут сигнала какого-то нового лидера", – рассказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня один из популярных грузинских политиков. Он уже представил свою новую партию "За Грузию". Ее ряды заполнили недавно покинувшие ряды "Грузинской мечты" политики, в том числе популярные грузинские футболисты, а также малоизвестные общественности фигуры. В ближайшее время он обещал представить программу партии, которая основывается на развитии страны, демократии и безопасности.

Теги:
Сосо Цинцадзе, Георгий Гахария

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