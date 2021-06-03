Политолог: Гахария станет конкурентом не для оппозиции

Радио Политолог: Гахария станет конкурентом не для оппозиции

"Гахария, конечно, отберет голоса у правящей партии. Потому что у оппозиционного "Национального движения" ядерный электорат, который стабильно стоит за спиной Саакашвили. Что касается "Грузинской мечты", многие покинули партию, многие колеблются. И сейчас все ждут сигнала какого-то нового лидера", – рассказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня один из популярных грузинских политиков. Он уже представил свою новую партию "За Грузию". Ее ряды заполнили недавно покинувшие ряды "Грузинской мечты" политики, в том числе популярные грузинские футболисты, а также малоизвестные общественности фигуры. В ближайшее время он обещал представить программу партии, которая основывается на развитии страны, демократии и безопасности.