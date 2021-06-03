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Автогонщик Мевлуд Меладзе
photo : Mevlud Meladze / FB

Меладзе: пьяных водителей в Грузии надо наказывать строже

Радио
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210603/251925928/Meladze-pyanykh-voditeley-v-Gruzii-nado-nakazyvat-strozhe.html

Известный грузинский автогонщик, вице-президент "Автомобильной федерации Грузии" Мевлуд Меладзе считает, что наказанием за вождение в нетрезвом виде должно быть лишение свободы на срок от до шести месяцев

Радио
Меладзе: пьяных водителей в Грузии надо наказывать строже

Законопроект, предусматривающий ужесточение санкций за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, был внесен в парламент лидерами партии "Граждане" - Алеко Элисашвили и Леваном Иоселиани. Согласно инициированным поправкам в Кодекс административных правонарушений, штраф за повторное вождение в пьяном виде составит две тысячи лари и возможное лишение свободы от 5 до 15 дней. К тому же нарушителя лишат водительских прав на год.

"Наказание следует ужесточить. Новая инициатива предусматривает тюремное заключение от 5 до 15 дней, но я думаю, что этого мало, и должно быть от пяти дней до полугода, как есть во многих странах, где судья решает, сколько присудить, исходя из конкретного случая", – заявил Меладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Сегодня штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 500 лари, также водителей лишают водительских прав на полгода. При повторном нарушении штраф 700 лари, а права отнимут на год.

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