Меладзе: пьяных водителей в Грузии надо наказывать строже

Известный грузинский автогонщик, вице-президент "Автомобильной федерации Грузии" Мевлуд Меладзе считает, что наказанием за вождение в нетрезвом виде должно быть лишение свободы на срок от до шести месяцев

Радио Меладзе: пьяных водителей в Грузии надо наказывать строже

Законопроект, предусматривающий ужесточение санкций за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, был внесен в парламент лидерами партии "Граждане" - Алеко Элисашвили и Леваном Иоселиани. Согласно инициированным поправкам в Кодекс административных правонарушений, штраф за повторное вождение в пьяном виде составит две тысячи лари и возможное лишение свободы от 5 до 15 дней. К тому же нарушителя лишат водительских прав на год.

"Наказание следует ужесточить. Новая инициатива предусматривает тюремное заключение от 5 до 15 дней, но я думаю, что этого мало, и должно быть от пяти дней до полугода, как есть во многих странах, где судья решает, сколько присудить, исходя из конкретного случая", – заявил Меладзе в беседе со Sputnik Грузия.

Сегодня штраф за вождение в нетрезвом виде составляет 500 лари, также водителей лишают водительских прав на полгода. При повторном нарушении штраф 700 лари, а права отнимут на год.