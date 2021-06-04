Чантурия: производство вина "Киндзмараули" строго контролируется в Грузии

По словам директора "Лаборатории вина" Ирмы Чантурия, предприниматели могут выращивать виноград для "Киндзмараули" лишь в объеме 10 тонн на гектар, так как большее количество будет оценено как сортовое вино

Радио Чантурия: производство вина "Киндзмараули" строго контролируется в Грузии

"Киндзмараули" является наименованием, строго контролируемым по происхождению. Оно контролируется не только по качеству, но и по объемам. Под строгим надзором сама зона "Киндзмараули", и ведется контроль количества собранного урожая. На гектар максимум 10 тонн урожая могут быть признаны как "Киндзмараули" через Винное агентство, лишнее приниматься не будет. Так что добавлять всякие удобрения для большего урожая, не имеет смысла", –рассказала Чантурия в интервью Sputnik Грузия.

Самым популярным грузинским вино за рубежом является красное полусладкое "Киндзмараули".

Это одно из самых известных вин региона Кахети, у него очень нежный и бархатистый вкус, поскольку производится из сорта винограда Саперави, который растет в Киндзмараульской микрозоне Кварельского района. Выпускается с 1942 года.

Согласно грузинскому законодательству, зона производства Киндзмараули строго ограничена. То есть разрешено производить его только там, где его родина.

В Грузии создан национальный кадастр виноградников, для содействия повышению качества грузинского вина и его конкурентоспособности на мировом винном рынке. Количество винограда, подлежащего сдаче с микрозоны, не должно превышать десяти тонн с одного гектара земли. Виноград более десяти тонн оценивается как материал сортового вина.